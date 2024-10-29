В Ростовской области под суд пойдет мужчина за убийство знакомого

Согласно опубликованной информации, 34-летний местный житель поссорился со своим знакомым. Между мужчинами завязалась драка, во время которой обвиняемый нанес несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».