В Ростовской области под суд пойдет мужчина за убийство знакомого

Мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 29 октября.
Согласно опубликованной информации, 34-летний местный житель поссорился со своим знакомым. Между мужчинами завязалась драка, во время которой обвиняемый нанес несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.