Судак ищет где глубже? Калининградцы могут не дождаться дешёвой рыбы

Но этой осенью почему-то и самой рыбы в продаже поубавилось. Выясняем, куда она исчезла и ждать ли жителям доступной продукции.
Улов провальный.
В начале октября я отправилась за судаком на Центральный рынок. На филе не смотрю, выгоднее взять целую рыбину по 380−480 ₽ за кило. Выбор небольшой — на прилавке во льду мёрзнет пять средних тушек с тусклыми глазами.
«Рыбы физически нет, — говорит продавец. — Если в прошлом году в этот период рыбаки привозили нам 20 коробок судака, то сейчас всего две, потому и цена такая».
Рыбаки подтверждают: октябрь по уловам — провальный.
«Обычно первые четыре пятидневки октября были отличные, а в этом году улов на 50% меньше почти по всем породам: и судак, и лещ, и чехонь, — говорит председатель колхоза “Доброволец” Анатолий Ткаченко. — Влияют метеорологические условия. Лето было аномально жарким — всё сдвинулось. Сейчас ветры преимущественно восточные, юго-восточные, вода уходит. В прошлом году учёные говорили: мол, у рыбы мало питания. Лещ был худой. И сейчас выходят с нами в залив, анализируют. Надеюсь, похолодает и ситуация поправится — освоим выделенную нам квоту».
В Агентстве по рыболовству области пояснили: специализированный промысел судака в заливах области ведётся с сентября по май, когда низкая температура воды и заливы освобождены ото льда. В этом году до октября температура воды была высокой и осенний промысел судака начался только в октябре. По прогнозам, объём вылова судака в 2024 г. сохранится на уровне прошлого года.
А вот дойдёт ли эта рыба до калининградцев? Как выяснилось, рыбакам выгоднее морозить весь улов и отправлять его в большую Россию или на переработку.
«Затраты выросли. На топливо за год — плюс 15%. Берём его оптом с фирмы, выплачивая НДС 20%. Цены на сетематериалы растут каждые полгода. Если раньше килограмм капрона можно было купить за 450 ₽, то сегодня — уже 750. С такими издержками морочиться и продавать рыбу мелкими партиями никто не будет. Реализуем оптом, и по цене гораздо ниже, чем в конечном итоге продаёт тот, кто стоит на рынке, — говорит Анатолий Васильевич. — Жителей, которые вынуждены брать рыбу втридорога, жалко. Выход один: закончить с перекупщиками. Мы отдаём им рыбу за гораздо меньшую цену, а они накручивают 200−300%. Во всех странах принята торговая наценка не более 15%, а у нас — 300−400%. Это нормально? Нет, конечно! Необходимо на государственном уровне установить ограничения по наценке. К тому же сегодня мы находимся в системе “Меркурий”, через которую проходит вся рыба, от вылова до прилавка. Если лавочники не состоят в этой системе, я им не продам, даже если захочу. Если зарегистрируются, часть могу продать. Взнос там небольшой. Оформляешься и работаешь. Но куча документов, отчётов, всё должно совпадать. Чтобы легализоваться, нужно доказать происхождение рыбы. Властям области необходимо отладить чёткий контроль: откуда рыба попадает на рынок. Как может лещ, который рыбаки отдают по 80 ₽, стоить на рынке 240? Филе судака доходит до 500−700 ₽ за килограмм. Где это видано? То же самое в остальных торговых точках. Помогут только ограничение наценки и контроль за тем, откуда рыба».
На вопрос, когда местная рыба станет доступной для населения, власти региона годами отвечают: мол, «прорабатываем вопрос о создании ярмарок и торговых точек, где можно будет купить рыбу без посредников с минимальной торговой наценкой».
Но очевидно, что этот вопрос так и не будет решён. Рыбакам торговать на ярмарках невыгодно, ведь и там им тоже поставят ограничение по цене.
Везут со всего мира.
Нет местной рыбы и в торговых сетях, за исключением разве что салаки.
«Мы неоднократно ставили вопрос, обращались в минсельхоз области, что торговым сетям нужна местная рыба, но производителям это невыгодно, — говорит замдиректора “СПАРа” Алексей Елаев. — Понятно, если им проще отдавать на переработку либо морозить и отправлять за пределы региона, они будут реализовывать свою бизнес-модель именно так. В итоге везём в регион рыбу со всего мира».
Как сообщил Россельхознадзор, с 1 января по 13 октября текущего года из области импортировали на территорию РФ более 10 тыс. тонн мороженой рыбы (калининградскую рыбную продукцию поставляют также в Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан. — Авт.), а ввезли в область 25,9 тыс. т рыбы и морепродуктов из Вьетнама, Марокко, Эквадора, Таиланда, Индии и других стран.
Стоит ли удивляться ценам на прилавках с такой логистикой! Спрос на рыбу «подогревают» и многочисленные туристы.
«Катастрофического падения уловов ни по одному виду рыбы нет. Они находятся на уровне последних трёх-четырёх лет. Однозначно дефицит связан со спросом. В Калининградской области живёт миллион человек, а в наш рыбацкий край приехало в этом году 2 миллиона туристов. Понятно, что большая часть этих гостей пришла в ресторан, и она хочет попробовать местные морепродукты. Самая популярная у нас местная рыба — судак. Однозначно ресторанная сеть сильно оттянула рыбу с рынка», — говорит руководитель кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Олег Новожилов.
Тем не менее, в Агентстве по рыболовству считают, что оставшаяся в нашей области рыба и рыбопродукция полностью покрывает потребности и жителей и гостей региона: «Ежегодно на берег области поступает порядка 45 тыс. т свежей рыбы. Население региона потребляет порядка 20 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год. На человека приходится около 20 кг в год».
Кстати
По данным Агентства по рыболовству Калининградской области, на 15 октября в Балтийском море, Куршском и Калининградском заливах области калининградские рыбаки добыли около 36 тыс. тонн рыбы. Квоты добычи освоены на 74%. Основную долю вылова составляют шпрот (килька) — 63,3% (22,8 тыс. тонн), сельдь балтийская (салака) — 28,9% (10,4 тыс. тонн), камбала речная — 1,7% (619,7 тонн), лещ — 1,8% (639 тонн), плотва — 0,6% (209,2 тонны), чехонь — 0,2% (89,8 тонн). Вылов судака на 15 октября составил 171 тонну (в прошлом году на аналогичную дату — 175,2 тонны).