Судак ищет где глубже? Калининградцы могут не дождаться дешёвой рыбы

«Затраты выросли. На топливо за год — плюс 15%. Берём его оптом с фирмы, выплачивая НДС 20%. Цены на сетематериалы растут каждые полгода. Если раньше килограмм капрона можно было купить за 450 ₽, то сегодня — уже 750. С такими издержками морочиться и продавать рыбу мелкими партиями никто не будет. Реализуем оптом, и по цене гораздо ниже, чем в конечном итоге продаёт тот, кто стоит на рынке, — говорит Анатолий Васильевич. — Жителей, которые вынуждены брать рыбу втридорога, жалко. Выход один: закончить с перекупщиками. Мы отдаём им рыбу за гораздо меньшую цену, а они накручивают 200−300%. Во всех странах принята торговая наценка не более 15%, а у нас — 300−400%. Это нормально? Нет, конечно! Необходимо на государственном уровне установить ограничения по наценке. К тому же сегодня мы находимся в системе “Меркурий”, через которую проходит вся рыба, от вылова до прилавка. Если лавочники не состоят в этой системе, я им не продам, даже если захочу. Если зарегистрируются, часть могу продать. Взнос там небольшой. Оформляешься и работаешь. Но куча документов, отчётов, всё должно совпадать. Чтобы легализоваться, нужно доказать происхождение рыбы. Властям области необходимо отладить чёткий контроль: откуда рыба попадает на рынок. Как может лещ, который рыбаки отдают по 80 ₽, стоить на рынке 240? Филе судака доходит до 500−700 ₽ за килограмм. Где это видано? То же самое в остальных торговых точках. Помогут только ограничение наценки и контроль за тем, откуда рыба».