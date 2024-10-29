Что изменится для работающих пенсионеров в Беларуси по новому указу Лукашенко «О социальной поддержке»

А для детей-инвалидов предусмотрено повышение к получаемой пенсии в связи со смертью одного из родителей. Размер повышения будет зависеть от степени утраты здоровья ребенка. Это значит, что с учетом получаемой пенсии ребенку фактически будет возмещаться доход, который он мог бы получать при жизни родителя.