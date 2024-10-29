Что изменится для работающих пенсионеров в Беларуси по новому указу Лукашенко «О социальной поддержке»

29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке», сообщили в пресс-службе президента. Отмечается, что данный документ принят в целях усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В частности, согласно указу предусматривается отмена ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам. Это позволит повысить эффективность использования на рынке труда работников пенсионного возраста.
Кроме того, устанавливается снижение страхового стажа с 10 до 5 лет матерям, родившим и воспитавшим четырех и более детей. Сообщается, что дополнительные гарантии по назначению досрочной пенсии (на 5 лет раньше) получат отцы детей-инвалидов, осуществляющие воспитание и уход за ребенком без участия матери.
А для детей-инвалидов предусмотрено повышение к получаемой пенсии в связи со смертью одного из родителей. Размер повышения будет зависеть от степени утраты здоровья ребенка. Это значит, что с учетом получаемой пенсии ребенку фактически будет возмещаться доход, который он мог бы получать при жизни родителя.
Упрощается процедура сбора документов о заработке для исчисления пенсии, оптимизируются сроки подачи заявления о назначении пенсии.
Для отдельных категорий граждан (с особенностями здоровья, проживающих с инвалидом I группы или ухаживающих за ребенком-инвалидом) сохраняется право получения пенсии через почтовое отделение связи.
Подобная возможность предоставляется также всем пенсионерам в случае оплаты этой услуги за счет собственных средств.
Сообщается, что основные положения указа вступают в силу с 1 января 2025 года.
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