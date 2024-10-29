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Врач Шмелева советует ростовчанам выпивать 2,5 литра воды в день от боли в суставах

Ростовчанам советуют выпивать 2,5 литра воды в день для пользы сердца и суставов.
Источник: Комсомольская правда

Врач назвала количество воды, необходимое для здоровья сердца и суставов. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на врача Яну Шмелеву.

По словам специалиста, необходимо выпивать 2,5 литра в день для здоровья сердца и суставов. Это помогает уменьшить боль и защитить суставы от износа.

— Из-за недостатка воды кровь становится густой и сердце плохо справляется с ее перекачкой, — рассказала медик.

Врач также отметила, что половина населения не употребляет нужное количество воды. Специалист советует поддерживать необходимый водный баланс.