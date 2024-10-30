В Пермском крае ветеран и герой ВОВ Семён Бехтерев отметил 100-летие

В мирное время Семён Дмитриевич работал в сфере гидроэнергетики. Трудился и на Иркутской, и на Мамаканской ГЭС. В 1950-х годах Семён Дмитриевич вернулся на родину в Чайковский, возглавив электротехническую лабораторию на строящейся Воткинской ГЭС. Все дети Семёна Дмитриевича, как и он, связали свою жизнь с гидроэнергетикой.