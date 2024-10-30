В Пермском крае ветеран и герой ВОВ Семён Бехтерев отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Семён Бехтерев из Чайковского Пермского края отметил своё 100-летие 29 октября, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на сообщение губернатора Пермского края.
По словам главы региона, Семён Дмитриевич — не только герой Великой Отечественной войны, но также ветеран энергетики и участник строительства Иркутской, Мамаканской и Воткинской ГЭС.
«Семён Дмитриевич оказался на фронте в 1943-м году в возрасте 18-ти лет. Служил автоматчиком 24-й гвардейской дивизии. За время службы он получил четыре ранения, пройдя путь от Донбасса до Восточной Пруссии. День Победы молодой человек встретил в госпитале в Латвии», — рассказал губернатор Прикамья.
За годы, проведённые на фронте, Семён Бехтерев был награждён множеством наград. Среди них — Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги» и многие другие.
В мирное время Семён Дмитриевич работал в сфере гидроэнергетики. Трудился и на Иркутской, и на Мамаканской ГЭС. В 1950-х годах Семён Дмитриевич вернулся на родину в Чайковский, возглавив электротехническую лабораторию на строящейся Воткинской ГЭС. Все дети Семёна Дмитриевича, как и он, связали свою жизнь с гидроэнергетикой.
Сейчас 100-летний ветеран живёт со своей семьёй, помогая воспитывать следующее поколение инженеров.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Прикамье ушла из жизни 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева. Она была медсестрой в госпиталях Орска и Одессы, а День Победы встретила в Румынии.