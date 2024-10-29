Офтальмолог Аскеров предупредил ростовчан об опасности яркого света. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на офтальмолога Нурлана Аксерова.
Специалист рассказал, что люди с голубыми глазами наиболее уязвимы перед ярким светом.
— В глазах светлого оттенка меньше защитного пигмента. Голубоглазые также имеют более широкий цветовой диапазон и различают больше оттенков. Например, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую, — объяснила офтальмолог.
Безусловно, к яркому свету уязвимы все оттенки глаз, однако меньшей степени — это карие глаза.