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Офтальмолог Аскеров предупредил ростовчан об опасности яркого света

Ростовчанам рассказали, чем опасен яркий свет для глаз.

Источник: Комсомольская правда

Офтальмолог Аскеров предупредил ростовчан об опасности яркого света. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на офтальмолога Нурлана Аксерова.

Специалист рассказал, что люди с голубыми глазами наиболее уязвимы перед ярким светом.

— В глазах светлого оттенка меньше защитного пигмента. Голубоглазые также имеют более широкий цветовой диапазон и различают больше оттенков. Например, лучше видят синюю часть спектра, деля ее на синюю и голубую, — объяснила офтальмолог.

Безусловно, к яркому свету уязвимы все оттенки глаз, однако меньшей степени — это карие глаза.