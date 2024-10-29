Врач Малиновская раскрыла ростовчанам опасную утреннюю привычку

Так, невысохший пот на постели создает благоприятную среду для вредных микроорганизмов. Это может плохо отразиться на состоянии кожи и здоровья в целом. В зимнее время медик рекомендует менять белье раз в 10 дней, а летом — не реже одного раза в неделю.