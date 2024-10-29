Врач Малиновская раскрыла ростовчанам опасную утреннюю привычку

Специалист назвала неочевидную, но опасную утреннюю привычку. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Светлану Малиновскую.
Привычка убирать кровать сразу после сна опасна из-за скапливания ночного пота, поэтому необходимо заправлять постель через 20−30 минут после пробуждения.
Так, невысохший пот на постели создает благоприятную среду для вредных микроорганизмов. Это может плохо отразиться на состоянии кожи и здоровья в целом. В зимнее время медик рекомендует менять белье раз в 10 дней, а летом — не реже одного раза в неделю.