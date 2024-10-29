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Врач Малиновская раскрыла ростовчанам опасную утреннюю привычку

Ростовчанам рассказали об опасной утренней привычке.
Источник: Комсомольская правда

Специалист назвала неочевидную, но опасную утреннюю привычку. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Светлану Малиновскую.

Привычка убирать кровать сразу после сна опасна из-за скапливания ночного пота, поэтому необходимо заправлять постель через 20−30 минут после пробуждения.

Так, невысохший пот на постели создает благоприятную среду для вредных микроорганизмов. Это может плохо отразиться на состоянии кожи и здоровья в целом. В зимнее время медик рекомендует менять белье раз в 10 дней, а летом — не реже одного раза в неделю.