Умер скульптор Евгений Ротанов

Ротанов родился в Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди самых известных его работ — горельеф «Дома Раскольникова», мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Новый век» на пересечении улицы Белинского и Моховой. Среди последних работ — проект памятника Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.