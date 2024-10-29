Умер скульптор Евгений Ротанов

«Советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Евгений Ротанов, чьи памятники Александру Блоку были установлены во дворике филологического факультета СПбГУ и на улице Декабристов, скончался сегодня в одной из петербургских больниц. Ему было 84 года», — сообщил Санкт-Петербургский союз художников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям скульптора.
«Петербургская культура понесла большую утрату… Человек многогранного таланта, он оставил яркое наследие. В его творчестве значительное место занимали героические страницы истории нашего Отечества. Он принимал участие в создании мемориала “Зелёный пояс Славы”. Стал автором памятника воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище. Одна из последних его работ — памятник Александру Блоку на улице Декабристов. Творения Евгения Никитича Ротанова стали узнаваемой частью нашего города», — отметил губернатор.
Ротанов родился в Свердловской области, в 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Среди самых известных его работ — горельеф «Дома Раскольникова», мемориальная доска К. С. Петрову-Водкину на Каменноостровском проспекте и скульптура «Новый век» на пересечении улицы Белинского и Моховой. Среди последних работ — проект памятника Федору Шаляпину, победивший в городском конкурсе. Установить памятник планируется в Александровском парке, вблизи государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.