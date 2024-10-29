Модели Vogue Лилии Судаковой дали 7 лет колонии за убийство мужа

По словам модели, супруг пригласил в гости девушку и кокетничал с ней. Судакову это взбесило, и она пошла на кухню. Когда туда же зашел Попов, то получил удар в грудь ножом. Врачи госпитализировали его, но через 2,5 часа он скончался.