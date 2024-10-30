Что можно и нельзя делать в день Осия 30 октября, который называют Колесник

Православная церковь 30 октября вспоминает святого Осия. В народе принято отмечать день Осия, или день Осия Колесника. Все дело в том, что в указанный день меняли телеги на сани, снимая колеса с осей.
Что нельзя делать 30 октября.
Не рекомендуется начинать какую-либо работу, так как ее не удастся завершить. Запрещено мыться, чтобы не смыть свое здоровье. Кроме того, не следует рассказывать радостные события неизвестным людям. Это может грозить неприятностями.
Что можно делать 30 октября.
По традиции, в указанный день большинство дел было связано с починкой колес у телег, подготовкой саней, а также обновлению зимнего пути. Кроме того, 30 октября хозяйки проветривали подушки и матрасы.
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