«Плавать с китами и скатами». Начинавшая в Минске певица Алена Свиридова рассказала о поездке в далекую Мексику

«Я полетела дальше! Через Доху и Лос-Анджелес в Лос-Кабос, что в Мексике. Не просто так я училась фри дайвингу. Будем плавать с китами. Я уже забыла, когда ныряла — то пандемия, то сами знаете что. Но если очень захотеть, как правило, все получается. Первый раз запланировала поездку чуть ли не за год, вернусь домой теперь через месяц, впереди много интересного!», — написала Алена под видео, которое вполне можно назвать путевыми заметками.