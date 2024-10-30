«Плавать с китами и скатами». Начинавшая в Минске певица Алена Свиридова рассказала о поездке в далекую Мексику

Начинавшая в Минске певица Алена Свиридова рассказала о поездке в далекую Мексику пережитом там экстриме. Путь был непрост, но оно того стоило.
Вообще, глядя на 62-летнюю Алену Свиридову, кажется, что она обладает какой-то невероятной активностью и способностью быть сразу в нескольких местах одновременно. Певица фактически все лето провела в своем доме в Керчи, где в одиночестве наслаждалась тишиной, морскими ваннами и атмосферой отпускной уединенности.
Лето закончилось, а Алена решила сменить геолокацию — о чем и рассказала своими многочисленным фолловерам в соцсетях. Как оказалось, певица полетела на другой край света.
Уже сидя в самолете, Алена рассказала о маршруте путешествия и его конечной точке. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
«Я полетела дальше! Через Доху и Лос-Анджелес в Лос-Кабос, что в Мексике. Не просто так я училась фри дайвингу. Будем плавать с китами. Я уже забыла, когда ныряла — то пандемия, то сами знаете что. Но если очень захотеть, как правило, все получается. Первый раз запланировала поездку чуть ли не за год, вернусь домой теперь через месяц, впереди много интересного!», — написала Алена под видео, которое вполне можно назвать путевыми заметками.
Также начинавшая в Беларуси Свиридова добавила:
— Кстати, все вокруг очень дружелюбны, включая паспортный контроль. Русское обаяние и улыбка — наша сила!.
Обаяние и улыбка, а также крылья современного лайнера очень скоро доставили Алену к месту назначение. Фото оттуда выглядело вот так.
Полный релакс и умиротворение. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
«Ну вот, я прекрасно выспалась, морская болезнь на меня пока не нападала, качает не сильно. Видимость под водой очень плохая, пришло какое-то холодное течение, у меня замерзла голова. Только что совсем рядом выпрыгивали из воды скаты, но пока я бегала за телефоном, они уплыли. Вот такой дневник наблюдений», — сообщила певица.
Выглядит 62-летняя певица роскошно. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Судя по всему, Алена Свиридова путешествует на корабле, как пояснила певица на вопрос подписчиков. Находится она в открытом океане. «Тихий океан действительно тих!», — констатировала певица.
Фолловеры гадают, когда — на рассвете или закате — сделан этот классный снимок. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Эмоции артистки просто зашкаливают, и есть отчего. Она поделилась небольшим видеороликом, сделанным с палубы: по направлению движения корабля рядом с ним плывут бесчисленное количество дельфинов.
Этот момент навсегда останется в памяти. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
«Вот такая гонка с дельфинами у нас сегодня была! Никогда не видела такого явления — огромное количество дельфинов, не сосчитать, несется с невероятной скоростью! С нами наперегонки! Океан вам это не море, колоссальная разница! А еще со мной плавал морской котик — нарезал круги, кувыркался, заглядывал в глаза. Я тоже пыталась ответить тем же — подныривала и выписывала кренделя. Чувствовала себя частью природы, как Маугли!» — констатировала Алена.
Кулинарные открытия случаются почти ежедневно. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Подписчики-поклонники певицы в восхищении от этих зарисовок, Алена получает комплименты, фолловеры констатируют, что ее жизнелюбие в почти буквальном смысле переливается через экран телефонов и просят, что фото-видео из Мексики она публиковала почаще.
Легкий загар артистке очень идет. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Певица, кажется, к этой просьбе прислушалась: яркие атмосферные снимки продолжаются.
Алена рассказывает о путешествии в деталях и подробностях. Фото: личная страница Алены Свиридовой в соцсети.
Ранее мы писали о том, приехавшая на гастроли в Минск актриса Олеся Судзиловская была шокирована встречей с белорусской Любовью, как оказалось, много лет та оказала ей неоценимую услугу (тут про это).