Что известно о микоплазменной и коронавирусной пневмониях, которыми осенью 2024 нередко болеют белорусы: симптомы, лечение

«Поражение легких, ассоциированное с COVID-19, часто называют пневмонией, что не совсем точно. На самом деле при коронавирусной инфекции морфологически, рентгенологически, да и клинически развивается не та пневмония, которая имеет место, скажем, при классическом бактериальном воспалении легких. Отсюда и несколько иные подходы к лечению», — подчеркнул пульмонолог и отметил, что выбор лечения, в том числе и назначение антибиотиков (при ковидных пневмониях их назначают далеко не всегда) или иных препаратов — это уже выбор лечащего врача.