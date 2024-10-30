Что известно о микоплазменной и коронавирусной пневмониях, которыми осенью 2024 нередко болеют белорусы: симптомы, лечение

Пневмоний белорусы стали реально опасаться во время пандемии коронавируса. Осенью 2024 года белорусы пневмониями болеют тоже, но переносят их легче. Замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич в интервью БелТА рассказала о возбудителях, которые сейчас вызывают большинство пневмоний. И это микоплазма и коронавирус.
По ее словам, ситуация по пневмониям среди населения требует особого внимания. Кстати, и тот и другой возбудитель вызывает атипичные пневмонии. А атипичные пневмонии отличаются от обычных, как правило, более тяжелым течением заболевания.
Микоплазменная пневмония в Беларуси, 2024.
Повышение заболеваемости микоплазменными пневмониями детей было отмечено в Беларуси еще летом 2024 года. Тогда ситуацию взяли на контроль не только в Минздраве, но и в Администрации президента Беларуси (подробнее здесь).
В октябре 2024 Алла Дашкевич подчеркнула, что любая инфекция характеризуется периодами повышенной заболеваемости, и 2024 год для микоплазменной инфекции и вызванной ею пневмоний — именно такой «благоприятный» год.
Микоплазмы — это бактерии, которые внедряются внутрь клеток, поэтому их часто путают с вирусами. По статистике, примерно в трети случаев заражения микоплазменной инфекция приводит к атипичной пневмонии (здесь подробнее).
Что касается симптомов, то болезнь протекает как ОРВИ. Главный «красный флажок» этой инфекции — мучительный сухой и трудноизлечимый кашель (может не проходить несколько месяцев) при высокой, до 39 градусов, температуре тела и интоксикация.
Российский педиатр, инфекционист Евгений Тимаков посоветовал родителям болеющих детей обращать внимание на их дыхание. Если оно стало прерывистым, тяжелым, со свистом, тем более, если меняется цвет кожных покровов до синюшного, — срочно к врачу.
Завкафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детским инфекционным болезням Оксана Романова отметила, что пневмонии микоплазменной этиологии отличаются от других тем, что они не требуют интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких.
Что же касается лечения микоплазменной пневмонии, то «привычные» антибиотики на эту бактерию не действуют.
Медики диагностируют микоплазменную инфекцию, в том числе, с помощью мазка из носоглотки ПЦР для определения ДНК микроорганизма.
Минздрав Беларуси напоминает, что передача микоплазменной инфекции чаще всего идет воздушно-капельным путем, поэтому стоит быть подальше от тех, кто кашляет и чихает.
Чаще всего микоплазменной инфекцией болеют дети младшего возраста. Но подцепить эту болячку может любой, в первую очередь человек с ослабленным иммунитетом, тот, кто недавно переболел ОРИ и не успел еще восстановиться.
Ситуация с заболеванием микоплазменной инфекцией в Беларуси перекликается с мировой. Еще в конце минувшего 2023 года Всемирная организация здравоохранения забила тревогу, усмотрев в Китае подъем заболеваемости микоплазменной пневмонией среди детей. Врачи ряда европейских стран также констатировали подъем заболеваемости микоплазменной пневмонией среди детей и подростков.
Коронавирусная пневмония в Беларуси, 2024.
«Говоря о тех пневмониях, в отношении которых проведены лабораторные исследования и получены результаты, часть из них — это вирусные пневмонии и подавляющее большинство — коронавирус. Но часть из них — бактериальные», — отметила Алла Дашкевич в октябре 2024.
В свою очередь врач-эпидемиолог, завотделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова, говоря о коронавирусных пневмониях осенью 2024, отмечала, что тяжелых, летальных случаев сейчас медики не наблюдают, сообщает БелТА.
Инна Салажкова сказала о новом штамме ХЕС — одной из его разновидностей мутирующего омикрона.
«Омикрон уже прошел 5−6 мутаций. Каждая мутация вызывает снижение его контагиозности, снижается его токсичность», — отметила специалист и подчеркнула, что многое зависит от коллективного иммунитета.
В разгар пандемии коронавируса белорусский врач-пульмонолог Сергей Метельский обращал внимание, что выбор лечения при COVID-19, в том числе и ассоциированных с ним пневмоний, должен быть индивидуальным, с учетом особенностей каждого конкретного случая.
«Поражение легких, ассоциированное с COVID-19, часто называют пневмонией, что не совсем точно. На самом деле при коронавирусной инфекции морфологически, рентгенологически, да и клинически развивается не та пневмония, которая имеет место, скажем, при классическом бактериальном воспалении легких. Отсюда и несколько иные подходы к лечению», — подчеркнул пульмонолог и отметил, что выбор лечения, в том числе и назначение антибиотиков (при ковидных пневмониях их назначают далеко не всегда) или иных препаратов — это уже выбор лечащего врача.
Пульмонолог отметил, что надо внимательно следить за своим состоянием (повторные подъемы температуры, возможная отдышка, боль в грудной клетке) и контролировать сатурацию (уровень насыщения гемоглобина крови кислородом) с помощью пульсоксиметра.
«Если показатель упал ниже 95%, следует сказать об этом врачу: это может свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности, гипоксии и необходимости прохождения дальнейшего лечения в условиях стационара», — подчеркнул медик.
Кстати, врачи рассказали о парагриппе, аденовирусах, риновирусах, микоплазме, сезонном коронавирусе, которыми белорусы болеют осенью 2024: симптомы, осложнения, защита (здесь подробности).
Мы писали, что белорусский врач назвал четыре провокатора инсульта, которые можно изменить (подробнее здесь).