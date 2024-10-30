День Д: Джонни Депп возвращается в Голливуд после шести лет изгнания

Джонни Депп возвращается в Голливуд после своей «отмены» — следствия скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Артист исполнит главную роль в новом фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), сообщил журнал The Hollywood Reporter. Режиссером проекта стал Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Последним крупным голливудским проектом Деппа стала лента «Фантастические твари и где они обитают: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году. «Пьяницу» в перспективе могут показать и в России. Производством и дистрибуцией занимается кинокомпания Lionsgate. Несмотря на уход мейджора из РФ в 2022 году, у нас официально выходили новые крупные релизы Lionsgate — «Джон Уик 4» и «Бордерлендс». «Известия» рассказывают, как Деппу удалось реабилитироваться и вернуться в Голливуд, что в условиях культуры отмены случается нечасто.