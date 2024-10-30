День Д: Джонни Депп возвращается в Голливуд после шести лет изгнания

Джонни Депп возвращается в Голливуд после своей «отмены» — следствия скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Артист исполнит главную роль в новом фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), сообщил журнал The Hollywood Reporter. Режиссером проекта стал Марк Уэбб, снявший «Нового Человека-паука» и «500 дней лета». Последним крупным голливудским проектом Деппа стала лента «Фантастические твари и где они обитают: Преступления Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году. «Пьяницу» в перспективе могут показать и в России. Производством и дистрибуцией занимается кинокомпания Lionsgate. Несмотря на уход мейджора из РФ в 2022 году, у нас официально выходили новые крупные релизы Lionsgate — «Джон Уик 4» и «Бордерлендс». «Известия» рассказывают, как Деппу удалось реабилитироваться и вернуться в Голливуд, что в условиях культуры отмены случается нечасто.
Первый голливудский проект Деппа с 2018 года.
Несмотря на скандальную славу, приправленную публичными выяснениями отношений с Эмбер Херд, Джонни Депп остается большой звездой, а также одним из самых популярных и кассовых актеров. Продюсерам этот факт игнорировать непросто даже спустя шесть лет фактического изгнания Деппа из Голливуда. На предстоящем Американском кинорынке, который стартует в Лас-Вегасе 5 ноября, начнутся международные продажи нового боевика «Пьяница», где Депп исполнил одну из главных ролей. Это первый коммерческий проект с участием артиста с 2018 года.
Последним же на сегодняшний день стала вторая часть франшизы «Фантастические твари и где они обитают». Артист сыграл в фильме главного антагониста, темного волшебника Грин-де-Вальда. Съемки третьей части пришлись, когда «Деппгейт» был в самом разгаре. Продюсеры заменили Деппа на Мадса Миккельсена, вскоре актер выбыл из каста продолжения «Пиратов Карибского моря» и начал один за другим терять рекламные контракты.
В 2022 году Депп подал иск о клевете против бывшей супруги, которая в статье Washington Post 2018 года обвинила его в домашнем насилии (позиция Херд тогда звучала чуть громче из-за активной деятельности движения #MeToo), и выиграл дело. Помимо компенсации в $10 млн, актер получил более ценную возможность реабилитироваться в киноиндустрии.
Что известно о новом фильме.
Режиссером «Пьяницы» станет Марк Уэбб — постановщик дилогии «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом и культового ромкома «500 дней лета». Среди продюсеров Эрика Ли и Бэзил Иваник, работающие над франшизой «Джон Уик», а также Адам Колбеннер, приложивший руку к «Пленницам» Дени Вильнева. Автором сценария выступил Скотт Дерриксон, среди его известных проектов — «Доктор Стрэндж», хорроры «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер» и «Синистер 2».
Дата выхода боевика пока неизвестна. Производством «Пьяницы» занимается американская киностудия Lionsgate. В России она известна по таким фильмам, как «Голодные игры», «Достать ножи», «По соображениям совести», «Догвилль». Новый проект — второй опыт сотрудничества Lionsgate и американской независимой дистрибьюторской компании 30WEST. Первый — музыкальная комедия Power Ballad («Баллада о силе») с Полом Раддом и Ником Джонасом. Партнершей Деппа по фильму стала Пенелопа Крус. Это уже четвертый совместный проект актеров. Вместе их можно увидеть в фильмах «Кокаин», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе».
Действие в новом фильме развернется на борту круизного лайнера. Бармен натыкается на загадочного постояльца, из-за которого оказывается втянут в преступную схему. «Пьяница» сочетает в себе высококоммерческую концепцию с дикими поворотами. И всё это происходит в невероятном мире. Нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более идеально подобранных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить всё это в жизнь", — приводит THR слова главы Lionsgate Адама Фогельсона.
Пока что «Пьяница» — это самая масштабная попытка Джонни Деппа вернуться в Голливуд и первый крупный коммерческий проект с 2018 года. Пребывая в своем cancel culture-лимбе, актер снялся в нескольких малобюджетных проектах, поддержанных европейскими спонсорами. Самый громкий из них — французская костюмированная драма Майвенн «Жанна Дюбарри», где Депп примерял парики и платья Людовика XV. И хотя в производстве картины не принимали участия крупные продакшны, «Жанна Дюбарри» открывала Каннский кинофестиваль 2023 года, а еще дала сигнал, что стена между Деппом и миром большого кино постепенно начала рушиться. Фильм, или скорее уже Депп, удостоился семиминутных оваций каннской публики после премьеры.
«Жанну Дюбарри» показали и в России, а в ее производстве принимал участие продюсер Константин Елкин — генеральный директор кинокомпании Russian World Vision. В том, что Джонни Деппа отечественный зритель по-прежнему любит, сомневаться не стоит. В российском прокате «Жанна Дюбарри» заработала около 430 млн рублей.
Пробовал себя Депп и в режиссуре. В этом году на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне состоялась премьера его биографической драмы «Моди: Три дня на крыльях безумия» об итальянском художнике Амедео Модильяни. Производство ленты спонсировала организация Red Sea Film Foundation, которая также оказала поддержку «Жанне Дюбарри».
Выйдет ли «Пьяница» в России.
Несмотря на то что официально компания Lionsgate приостановила свою деятельность в России в 2022 году, некоторые громкие релизы всё же до нас доходят. В прошлом году прокатная компания «Атмосфера кино» официально показала в российских кинотеатрах четвертую часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом, которая заработала около 874 млн рублей.
Этим летом дистрибьютор Global Film привез в Россию блокбастер «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт в главной роли. Правда, истосковавшийся по голливудским релизам российский зритель новинку по мотивам популярной игровой серии особо не поддержал. «Бордерлендс» заработал в России скромные 165,6 млн рублей и в целом провалился в мировом прокате.
Потенциально «Пьяница» может выйти и в России. Отечественные прокатные компании отказались комментировать «Известиям» вероятность показа нового фильма с Деппом. Не исключено, что дистрибьюторы уже ведут переговоры о покупке прав, и нужно следить за тем, кого из них заметят на предстоящем AFM. Правда, цена прав на этот релиз будет космической, но наших прокатчиков это давно уже не пугает.