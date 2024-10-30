Ответным ударом: как документальное кино из России прорвалось на «Оскар»

Но в США его сначала полностью перемонтировали. Сократили на 15 минут, сделали другой пролог: праздничное шествие 1939 года на Красной площади уже в 1940 году сменяется мрачными военными колоннами, готовящимися воевать. Этого в «Разгроме» не было, зато вполне попадало в интонацию «Почему мы сражаемся», словно советский фильм делался теми же людьми. Был написан другой комментарий и сокращены сцены со Сталиным. В финале подчеркивается, что СССР сражается бок о бок с США, Китаем, Великобританией — в советском фильме говорилось только о подвиге нашего народа. Вариант для американского проката назвали «Империя наносит ответный удар» (впоследствии Джордж Лукас снял фильм с похожим названием) — он, как и советская версия, доступен в Сети, их может сравнить любой желающий. В нем осталось то, чего не было ни в одном другом фильме того времени: замерзшие трупы, шокирующие свидетельства жестокости войны, потрясающие кадры боевых действий, снятых рискованно близко. Этому у советских операторов можно было поучиться, и такого на «Оскаре» не было ни у одного претендента.