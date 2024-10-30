Почти 15 килограммовую опухоль яичника удалили онкологи в Алматы

По словам руководителя отделения Алматинского онкоцентра Райхан Болатбековой, такие опухоли часто развиваются вследствие гормональных нарушений и могут длительное время не проявлять себя заметными симптомами.
«К сожалению, у многих женщин отсутствует привычка к регулярному самоконтролю. Они часто не считают нужным обследоваться до последнего и ждут приглашения от врача», — отметила врач.
Специалисты отмечают, что наибольшее количество пациенток с подобными заболеваниями — это женщины в возрасте от 40 до 55 лет. При этом рак шейки матки остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин как в Алматы, так и во всем мире.
«Современные методы диагностики и лечения увеличивают общую выживаемость, но важно понимать, что рак шейки матки можно полностью предотвратить», — отмечает Болатбекова.
Минздрав напоминает, что именно с этой целью в Казахстане началась вакцинация девочек 11−13 лет от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.