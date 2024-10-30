Почти 15 килограммовую опухоль яичника удалили онкологи в Алматы

Специалисты отмечают, что наибольшее количество пациенток с подобными заболеваниями — это женщины в возрасте от 40 до 55 лет. При этом рак шейки матки остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин как в Алматы, так и во всем мире.