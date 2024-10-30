Делимханов пообещал добиться отмены запрета на хиджабы во владимирских школах

Адам Делимханов заявил, что добьется отмены приказа о запрете ношения хиджабов в школах Владимирской области. По словам парламентария, Рамзан Кадыров поручил ему обсудить этот вопрос с владимирским депутатом Игорем Игошиным. По итогам беседы Делимханов заявил, что религиозные традиции нельзя «бесцеремонно запрещать», а тем, кто этого не понимает, нужно «доходчиво объяснить».