«Иначе можно сойти с ума»: Мать 20-летнего ростовчанина, которого убили в центре Ростова, взяла ребенка из дома малютки

В мае 2023 года в Ростове произошло громкое происшествие. В центре города неизвестный ранил ножом 20-летнего парня Александра. Молодой человек скончался. Подозреваемого спустя почти две недели задержали в другом регионе.
Мать Александра Ольга рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что дело об убийстве ее сына передали в суд в мае. Однако спустя почти полгода слушание так и не началось.
ДЕЛО РАССМОТРИТ КОЛЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ.
Напомним, по версии следствия, 24 мая прошлого года на улице Мечников между 20-летним Александром и 31-летним мужчиной произошел конфликт. Второй во время ссоры бросился на молодого человека и ранил ножом. Помешать ему не смогли даже друзья парня, на глазах у которых случилось происшествие. После нападения подозреваемый скрылся.
Происшествие случилось ночью 24 мая прошлого года. Иван МАКЕЕВ.
Предполагаемого преступника объявили в федеральный розыск. 6 июня следователи сообщили, что беглеца задержали в другом регионе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого отправили под стражу.
По словам матери убитого, дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей. По этой причине слушание почти шесть месяцев переносят.
— Не набирается состав присяжных заседателей. Из двенадцати участников коллеги есть пока только трое. Видимо, люди получают письма и не приходят, — говорит Ольга.
Саша был единственным ребенком в семье. Фото предоставлено семьей Александра.
Очередное заседание запланировано на 14 ноября.
— Честно говоря, уже нет моральных сил. Не понимаю, можно ли как-то решить эту проблему. Будем обсуждать с юристами, — вздыхает женщина.
ЗНАЕТ ПРО САШУ И НАЗЫВАЕТ ЕГО БРАТИКОМ.
Александр работал тренером по боксу, занимался волонтерством. Парень был единственным ребенком в семье.
— Для нас с мужем Саша был всем. Я пыталась забеременеть почти 15 лет, не получалось. Ждала моего мальчика очень долго. Казалось, случилось чудо, — рассказывала Ольга.
Парень активно занимался спортом. Фото предоставлено семьей Александра.
Женщина и ее муж тяжело переживали горе. Но позже решили, что должны помочь другому ребенку, подарить ему тепло и заботу. 26 апреля супруги забрали из дома малютки пятилетнюю девочку. 22 ноября пройдет заседание по удочерению.
— Для нас это был лучший выход. Иначе можно сойти с ума. Надеемся, скоро дочка станет нашей еще и по документам. Конечно, по факту она — уже наш ребенок. Дочь знает историю ее появления в нашей семье, знает про Сашу и называет его братиком.