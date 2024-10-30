«Иначе можно сойти с ума»: Мать 20-летнего ростовчанина, которого убили в центре Ростова, взяла ребенка из дома малютки

— Для нас это был лучший выход. Иначе можно сойти с ума. Надеемся, скоро дочка станет нашей еще и по документам. Конечно, по факту она — уже наш ребенок. Дочь знает историю ее появления в нашей семье, знает про Сашу и называет его братиком.