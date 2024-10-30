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Захарова: Финляндия не уведомляла РФ об ограничениях на недвижимость

Дипломат подчеркнула, что любые неправомерные решения не останутся без ответа.

Источник: Аргументы и факты

Москва не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на ряд объектов недвижимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны Хельсинки.

«Официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», — заявила Захарова, заявление обнародовано на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнила, что речь идёт о российской недвижимости, в том числе земельном участке, где находится Российский центр науки и культуры.

«Любые неправомерные решения не останутся без ответа», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она рассказала, что Финляндия официально уведомила представительство ФГУП «Госзагрансобственность» о наложении ареста на здание. При этом в уведомлении отсутствуют «какие-либо основания для такого решения».

Ранее стало известно о наложении ареста на участок на территории государственного Российского центра науки и культуры в столице Финляндии. Помимо этого, финские власти решили наложить арест на пять принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты отправили ноту протеста в МИД Финляндии против действий финских властей в отношении ареста недвижимости РФ.