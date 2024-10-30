В Сети появились кадры запуска на орбиту китайского корабля «Шэньчжоу-19»

Китайская сторона смогла направить свой пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на орбитальную станцую «Тяньгун». Соответствующие кадры появились в эфире Центрального телевидения КНР.
По данным СМИ, старт был дан с космодрома Цзюцюань., который расположен в Ганьсу. На борту находится экипаж из трех человек.
Запуск был зафиксирован 30 октября в 4:27 по пекинскому времени (23:27 по московскому времени 29 октября). Глава миссии — Цай Сюйжэ. Вместе с ним на станцию отправились космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.
Ранее сообщалось, что американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в составе экипажа которого находится космонавт Роскосмоса Александр Горбунов стартовал к Международной космической станции (МКС).