В Сети появились кадры запуска на орбиту китайского корабля «Шэньчжоу-19»

Запуск был зафиксирован 30 октября в 4:27 по пекинскому времени (23:27 по московскому времени 29 октября). Глава миссии — Цай Сюйжэ. Вместе с ним на станцию отправились космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.