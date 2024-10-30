Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском

Американские спецназовцы, которые должны были спасать заложников в секторе Газа, оказались в Брянской области, утверждает военкор Юрий Котенок.
Он обнародовал снимок, на котором запечатлена встреча американского лидера Джо Байдена с военнослужащими одного из спецподразделений Соединённых Штатов, которое хотели отправить на спасение заложников.
Отметим, что в октябре данное фото опубликовал Белый дом, «засветив» лица военных. Позже пост был удалён.
На фотографии президент Соединённых Штатов жмёт руку одному из спецназовцев.
Кроме того, Котенок показал фото иностранных военных, ликвидированных в Брянской области.
«Любопытное фото встречи президента США с военнослужащими одного из спецподразделений США, которое хотели отправить на спасение заложников, взятых в Секторе Газа. Вместо этого, ряд спецназовцев попали в Брянскую область РФ, где стали “200”», — написал военкор в Telegram.
Котенок с иронией отметил, что спецназовцам США помогло «благословение» Байдена.
Ранее сообщалось, что ликвидированный при попытке проникнуть в составе ДРГ в Брянскую область наёмник из Соединённых Штатов Кори Джон Навроцки служил в Ираке.