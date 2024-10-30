Котенок рассказал о встрече Байдена со спецназом, уничтоженным под Брянском

«Любопытное фото встречи президента США с военнослужащими одного из спецподразделений США, которое хотели отправить на спасение заложников, взятых в Секторе Газа. Вместо этого, ряд спецназовцев попали в Брянскую область РФ, где стали “200”», — написал военкор в Telegram.