Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 октября 2024

Погода в Иркутске 30 октября 2024 обещает переменную облачность, небольшой дождь с мокрым снегом. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +4…+6 градусов. Будет дуть несильный ветер, до 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 30 октября 2024.
— Переменная облачность, дождь и мокрый снег, ночью в западных, Катангском, и северо-восточных районах местами небольшие осадки, утром местами туман. Порывы ветра достигнут 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе днем температура поднимется до +9, однако местами ожидается −6. Ночью может похолодать до −9…-14. Вот что обещает погода в Иркутске 30 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенник вернет жительнице Баяндаевского района украденные деньги.