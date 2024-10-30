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В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков.

Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас.

Он добавил, что государственные праздники и новый год — это объединяющие всех события, поднимающие общий дух и веру. Или проведение мероприятий для вынужденных беженцев и детей — эти мероприятия просто необходимы.

«Но вот в чем я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках», — утверждает парламентарий.

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