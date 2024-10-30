Мемориальная доска профессору Анатолию Шантурову появилась в Иркутске

— Таким образом мы благодарим медицинское сообщество, которое создало прочный фундамент иркутского здравоохранения и подготовило достойную смену. Мемориальная доска отражает заслуги предшественников и рассказывает всем об истории областного центра. Помимо этого это послание будущим поколениям. Молодые люди должны знать, на кого ровняться и понимать, что наш город дает большие возможности для реализации, — рассказал мэр города Руслан Болотов.