Мемориальная доска профессору Анатолию Шантурову появилась в Иркутске

Мемориальную доску Анатолию Шантурову открыли в областном центре, она расположена на фасаде здания ЛОР-клиники Иркутского государственного медицинского университета. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Мужчина был доктором медицинских наук, почетным профессоров ИГМУ, академиком Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи, заслуженным изобретателем РСФСР, заслуженным деятелем науки России и Республики Бурятия, почетном членом Ассоциации хирургов Приангарья, лауреатом национальной премии имени Н. И. Пирогова, кавалером Ордена Трудового Красного Знамени.
Торжественное открытие прошло в Иркутске. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Таким образом мы благодарим медицинское сообщество, которое создало прочный фундамент иркутского здравоохранения и подготовило достойную смену. Мемориальная доска отражает заслуги предшественников и рассказывает всем об истории областного центра. Помимо этого это послание будущим поколениям. Молодые люди должны знать, на кого ровняться и понимать, что наш город дает большие возможности для реализации, — рассказал мэр города Руслан Болотов.
Анатолий Шантуров ушел из жизни 7 февраля 2021. У него остались сын и дочь, они также стали известными врачами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по улице Омулевского ограничили в Иркутске.