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Мемориальная доска профессору Анатолию Шантурову появилась в Иркутске

Мужчина ушел из жизни 7 февраля 2021.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мемориальную доску Анатолию Шантурову открыли в областном центре, она расположена на фасаде здания ЛОР-клиники Иркутского государственного медицинского университета. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Мужчина был доктором медицинских наук, почетным профессоров ИГМУ, академиком Международной академии оториноларингологии-хирургии головы и шеи, заслуженным изобретателем РСФСР, заслуженным деятелем науки России и Республики Бурятия, почетном членом Ассоциации хирургов Приангарья, лауреатом национальной премии имени Н. И. Пирогова, кавалером Ордена Трудового Красного Знамени.

Торжественное открытие прошло в Иркутске. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Таким образом мы благодарим медицинское сообщество, которое создало прочный фундамент иркутского здравоохранения и подготовило достойную смену. Мемориальная доска отражает заслуги предшественников и рассказывает всем об истории областного центра. Помимо этого это послание будущим поколениям. Молодые люди должны знать, на кого ровняться и понимать, что наш город дает большие возможности для реализации, — рассказал мэр города Руслан Болотов.

Анатолий Шантуров ушел из жизни 7 февраля 2021. У него остались сын и дочь, они также стали известными врачами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по улице Омулевского ограничили в Иркутске.