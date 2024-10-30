Михаил Пичугин, выживший после дрейфа в Охотском море, вернулся в Бурятию

Россиянин Михаил Пичугин, который дрейфовал один в Охотском море два месяца, вернулся в Бурятию, кадры обнародовал Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.
На видео запечатлено, что Пичугин прибыл в аэропорт Улан-Удэ.
Он отказался общаться с представителями средств массовой информации.
Напомним, Пичугин, его брат, а также племянник начали своё путешествие на Сахалине. Они собирались добраться до Шантарских островов, однако потеряли связь из-за поломки оборудования.
Лодка более двух месяцев дрейфовала по Охотскому морю, и к моменту спасения в живых остался только Михаил Пичугин.
Ранее сообщалось, что Пичугина выписали из больницы в Магаданской области и отправили домой в Улан-Удэ.