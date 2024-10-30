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Михаил Пичугин, выживший после дрейфа в Охотском море, вернулся в Бурятию

Путешественника выписали из больницы в Магаданской области.

Источник: Аргументы и факты

Россиянин Михаил Пичугин, который дрейфовал один в Охотском море два месяца, вернулся в Бурятию, кадры обнародовал Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

На видео запечатлено, что Пичугин прибыл в аэропорт Улан-Удэ.

Он отказался общаться с представителями средств массовой информации.

Напомним, Пичугин, его брат, а также племянник начали своё путешествие на Сахалине. Они собирались добраться до Шантарских островов, однако потеряли связь из-за поломки оборудования.

Лодка более двух месяцев дрейфовала по Охотскому морю, и к моменту спасения в живых остался только Михаил Пичугин.

Ранее сообщалось, что Пичугина выписали из больницы в Магаданской области и отправили домой в Улан-Удэ.