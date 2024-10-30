Олбани
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 30 октября 2024

Отопление отключат в трех округах Иркутска 30 октября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 30 октября 2024 коснется Правобережного, Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы зимой не возникло аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 30 октября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Радищева, 5, Ивана Франко, 6, Безбокова, 12, Голышева, 5/41, Карла Либкнехта, 242, — рассказывает оператор.

Отопление отключат утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с самого утра, в Октябрьском округе закончатся только к 20:00. Точное время и адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 30 октября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске 62-летний пешеход шел без светоотражающих элементов и попал под машину. Мужчину спасти не удалось.