Ученые доказали, что древнейшие морские крокодилы не умели нырять подобно китам

Для оценки способности этих древних крокодилов к нырянию ученые просветили при помощи томографа черепные коробки одиннадцати примитивных и поздних видов талаттозухий и метриоринхов, а также 14 особей современных крокодилов и шести других древних ископаемых морских животных. Этот анализ неожиданно указал на то, что самые «водоплавающие» виды древних крокодилов были крайне плохо приспособлены к нырянию на большую глубину. Это проявлялось в том, что носовые пазухи в передней части морды талаттозухий значительным образом расширились в процессе их эволюции. В противоположность этому, у китов, дельфинов и других ныряющих морских животных эти пустоты уменьшились в процессе приспособления их предков к жизни в океане, что позволяет черепу их потомков значительно лучше переносить давление воды при погружении на большую глубину.