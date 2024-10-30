Ученые доказали, что древнейшие морские крокодилы не умели нырять подобно китам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Палеонтологи выяснили, что древнейшие талаттозухии, морские крокодилы мезозойской эры, не были способны нырять на большую глубину подобно китам и дельфинам, так как этому мешало необычное для морских животных устройство носовых пазух в передней части их морды. Об этом сообщила пресс-служба британского Саутгемптоновского университета.
«И у современных китов, и у древних крокодилов были пазухи, расположенные за пределами черепа. В случае с китами они помогают перераспределять давление и выдерживать нагрузки при нырянии. В противоположность этому, пазухи в передней части морды талаттозухий мешали, а не помогали им нырять, так как их сжатие при погружении вызывало дискомфорт или даже вело к повреждениям», — пояснил профессор Саутгемптоновского университета (Великобритания) Марк Янг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Янг и его коллеги пришли к такому выводу при изучении структуры черепа нескольких разновидностей талаттозухий — древних морских крокодилов, предположительно похожих по облику и среде обитания на современных китов и дельфинов. Эти морские рептилии появились на Земле в начале юрской эпохи, около 200 млн лет назад, и исчезли в середине мелового периода, около 120 млн лет назад.
Палеонтологов давно интересует то, обладали ли самые «китоподобные» разновидности талаттозухий, в том числе различные виды ящеров-метриоринхов, теми особенностями анатомии, которые помогают крупным морским китообразным млекопитающим постоянно жить в океанической среде. В их число входит способность пить морскую воду, нырять на большую глубину и производить потомство, не выходя на сушу.
Для оценки способности этих древних крокодилов к нырянию ученые просветили при помощи томографа черепные коробки одиннадцати примитивных и поздних видов талаттозухий и метриоринхов, а также 14 особей современных крокодилов и шести других древних ископаемых морских животных. Этот анализ неожиданно указал на то, что самые «водоплавающие» виды древних крокодилов были крайне плохо приспособлены к нырянию на большую глубину. Это проявлялось в том, что носовые пазухи в передней части морды талаттозухий значительным образом расширились в процессе их эволюции. В противоположность этому, у китов, дельфинов и других ныряющих морских животных эти пустоты уменьшились в процессе приспособления их предков к жизни в океане, что позволяет черепу их потомков значительно лучше переносить давление воды при погружении на большую глубину.
Как предполагают ученые, большие размеры синусов в передней части морды древних крокодилов обусловлены тем, что они помогали рептилиям быстрее избавляться от излишков соли примерно таким же путем, как это делают современные морские игуаны, «чихающие» солью. По мнению профессора Янга и его коллег, это объясняет то, почему талаттозухии не могли нырять на большие глубины подобно современным дельфинам и китам, а также другим древним морским рептилиям.