FT: Украина захотела переговоров с РФ об отказе от ударов по энергообъектам

Киев стремится к переговорам с Российской Федерацией о «взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре», пишет Financial Times.
Британское издание ссылается на источники на Украине. По их данным, речь идёт о переговорах при посредничестве Катара.
«Идут переговоры в начальной стадии. Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах», — утверждает один из украинских дипломатов.
При этом ещё один украинский чиновник заявил, что Киев собирается продолжать наносить удары по целям в РФ, в том числе нефтеперерабатывающим завода, чтобы «оказать давление».
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил прекратить взаимные удары по энергообъектам. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что это связано с приближающийся зимой.
Военкор Александр Коц выразил мнение, что предложение Зеленского заключить энергетическое «перемирие» между Украиной и РФ «дурно пахнет».