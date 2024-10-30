Погодный репертуар Хабаровска и края на 30 октября

В Хабаровском крае погода тоже решила поиграть в осень со всеми её неожиданностями. В Комсомольске-на-Амуре — +6…+8°C с бодрящим южным ветром до 11 м/с, а в Николаевске-на-Амуре всё скромнее: +2…+4°C, тоже облачно, но с западным ветерком.