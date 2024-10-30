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Погодный репертуар Хабаровска и края на 30 октября

С утра до вечера — вся гамма осенней прохлады: от бодрящего ветра до возможного дождя.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 88% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 30 октября, в Хабаровске утро начинает прохладно: термометр покажет +3°C, но обманчивый ветер заставит ощутить всё это на +1°C, так что уютные шарфы явно не будут лишними.

Днём город ожидает пик тепла, и почти по-хабаровски осенние +9°C покажутся слегка зябкими благодаря порывам ветра до 5 м/с.

К вечеру температура снизится до +4°C и ощущаться будет как +1°C — отличный повод выпить что-нибудь согревающее и глянуть на небо, пусть даже оно и затянуто облаками.

В Хабаровском крае погода тоже решила поиграть в осень со всеми её неожиданностями. В Комсомольске-на-Амуре — +6…+8°C с бодрящим южным ветром до 11 м/с, а в Николаевске-на-Амуре всё скромнее: +2…+4°C, тоже облачно, но с западным ветерком.

В Советской Гавани приятные +9…+11 °C, и пусть порывистый ветер с юга сбивает листья с деревьев — дождя не обещают!

В Аяне уже почти зимняя сцена с 0…-2°C и северо-западным ветром до 10 м/с.

А вот в Бикине и Вяземском почти жарко для конца октября: +8…+10°C, и даже дождик может навестить, чтобы добавить осенней романтики.