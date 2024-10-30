Ученый: комета C/2024 G3, которая приблизится к Солнцу в январе, может погибнуть

«К сожалению, шансов на ее выживания тоже мало. Новая комета C/2024 G3 (ATLAS) также пройдет вблизи Солнца и крайне маловероятно, что она переживет сближение. Кроме того, она идет по южному небу, и нам в Северном полушарии до сближения будет очень сложно ее увидеть», — сказал Язев корреспонденту ТАСС, комментируя вероятность наблюдения январской кометы в России.