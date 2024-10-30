Дороги отремонтировали в Иркутске по национальному проекту

На сегодняшний день привели в порядок более десяти улиц. В их число вошли Пролетарская, Чайковского, Литвинова, Горького, Академическая, Володарского, Сеченова, Трудовая и многие другие. Там установили бордюры, положили асфальт, нанесли разметку, заменили знаки и ограждения, усовершенствовали элементы ливневой канализации.