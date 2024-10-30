Дороги отремонтировали в Иркутске по национальному проекту

В Иркутске завершается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты уже сделали перечень основных работ.
На сегодняшний день привели в порядок более десяти улиц. В их число вошли Пролетарская, Чайковского, Литвинова, Горького, Академическая, Володарского, Сеченова, Трудовая и многие другие. Там установили бордюры, положили асфальт, нанесли разметку, заменили знаки и ограждения, усовершенствовали элементы ливневой канализации.
В 2024 приведут в порядок 26 участков улиц. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— На нескольких объектах нашли недочеты. Это Малая Роза, 25-го Октября, 20-й Советский переулок, объездная Ново-Ленино. Участки передали подрядчикам на доработку, после чего вновь состоится приемка. Организации не получат деньги, пока не устранит все недостатки, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Подрядчики продолжают работы на Байкальской от Ржанова до границы города, от Советской до Тимирязева, Ленинградской, объездной Первомайского и Университетского. Асфальтирование уже завершено, осталось лишь благоустроить территории.
Всего в 2024 по национальному проекту отремонтируют 26 участков улиц, их протяженность составляет 28,4 километра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появилась мемориальная доска профессору Анатолию Шантурову.