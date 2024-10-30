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Суд арестовал имущество главы цифрового управления ФСИН Тимченко

Тимченко обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Имущество начальника цифрового управления Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Тимченко арестовано, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

«Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко», — говорится в материалах суда.

Кроме того, в документах сказано, что в случае обвинительного приговора за счёт данного имущества может быть погашен штраф.

Также следователи могут проверить, законным ли путём куплено имущество Тимченко, а также добиться его изъятия в доход государства.

Тимченко обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Он был задержан в августе текущего года. Срок ареста продлён до 19 ноября.

По делу о получении взятки в особо крупном размере Тимченко грозит до 15 лет лишения свободы.