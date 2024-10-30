Суд арестовал имущество главы цифрового управления ФСИН Тимченко

Имущество начальника цифрового управления Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Тимченко арестовано, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
«Суд наложил обеспечительный арест на имущество Тимченко», — говорится в материалах суда.
Кроме того, в документах сказано, что в случае обвинительного приговора за счёт данного имущества может быть погашен штраф.
Также следователи могут проверить, законным ли путём куплено имущество Тимченко, а также добиться его изъятия в доход государства.
Тимченко обвинили в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Он был задержан в августе текущего года. Срок ареста продлён до 19 ноября.
По делу о получении взятки в особо крупном размере Тимченко грозит до 15 лет лишения свободы.