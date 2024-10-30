Приморье окажется в теплом секторе китайского циклона в четверг

В предстоящую ночь Приморье окажется под влиянием антициклона, который обеспечит ясную погоду без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно данным Примгидромета, температуры упадут до +1…-5 °С, а на южном побережье будут в пределах +2…+6 °С. Завтра днем регион окажется в теплом секторе китайского циклона, осадков также не ожидается, а температура поднимется до +10…+17 °С.