Приморье окажется в теплом секторе китайского циклона в четверг

В предстоящую ночь Приморье окажется под влиянием антициклона, который обеспечит ясную погоду без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно данным Примгидромета, температуры упадут до +1…-5 °С, а на южном побережье будут в пределах +2…+6 °С. Завтра днем регион окажется в теплом секторе китайского циклона, осадков также не ожидается, а температура поднимется до +10…+17 °С.
Во Владивостоке минувшей ночью прошел дождь, и температура упала до +8 °С. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков, и температура будет чуть выше, чем накануне.
В четверг, 31 октября, ожидается ясная погода без осадков, ночные температуры понизятся до +3…+6 °С, а максимальная дневная температура останется на уровне предыдущего дня.