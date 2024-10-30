Олбани
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморье окажется в теплом секторе китайского циклона в четверг

Прогноз погоды озвучили в Примгидромете.

Сейчас в Олбани: +11° 4 м/с 87% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящую ночь Приморье окажется под влиянием антициклона, который обеспечит ясную погоду без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно данным Примгидромета, температуры упадут до +1…-5 °С, а на южном побережье будут в пределах +2…+6 °С. Завтра днем регион окажется в теплом секторе китайского циклона, осадков также не ожидается, а температура поднимется до +10…+17 °С.

Во Владивостоке минувшей ночью прошел дождь, и температура упала до +8 °С. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков, и температура будет чуть выше, чем накануне.

В четверг, 31 октября, ожидается ясная погода без осадков, ночные температуры понизятся до +3…+6 °С, а максимальная дневная температура останется на уровне предыдущего дня.