Военные Вооруженных сил Украины оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области. Основная работа проводится в мирных городах, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, официальный Киев нарушает все возможные правила ведения боевых действий. Он прикрывается мирными гражданами. Цель ВСУ — разрушить мирные территории и сравнять их с землей.
«Это тактика режима (украинского президента Владимира) Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось», — указано в сообщении.
При этом на ситуацию могли бы повлиять страны Запада и международные организации. Однако они продолжают игнорировать данные факты.
Ранее Рогов назвал заявления украинских властей по поводу строительства линии обороны на подконтрольной Украине части Запорожской области мантрой для самовнушения.