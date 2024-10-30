Четвёртая «сухая»: хабаровский «Амур» снова проиграл

Я говорил в интервью после матча, что мы второй раз попадаем под смену тренера, а это всегда дает импульс сопернику. Мы ожидали тяжелой игры и ее получили. Пауза немного выбила из колеи. В каких-то моментах уступили, но нашли ключи к победе и добились своего. Пусть не самая красивая, но она заслуженная.