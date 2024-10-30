Четвёртая «сухая»: хабаровский «Амур» снова проиграл

В матче FONBET Чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома победило хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Егор Римашевский, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровчане действовали на предельных скоростях и раз за разом беспокоили Максима Моторыгина. Динамовский страж ворот отводил в сторону все угрозы соперников, не давая поводов в себе усомниться. Команда Алексея Кудашова медленно, но верно отодвигала игру от своих ворот. Вскоре Егор Римашевский сотворил маленький шедевр. Нападающий на ложном движении убрал вратаря, объехал ворота и покатил шайбу в пустой угол — 1:0. Сложными выдались последние минуты, когда Артем Сергеев нарушил правила в своей зоне и оставил команду в меньшинстве. Динамовская оборона выстояла и на этот раз.
Во втором периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Оборона в этот вечер преобладала над нападением.
Заключительные 20 минут игры прошли в похожем ключе, что и первые два. Высокие скорости, броски с любых позиций и огромное количество борьбы. Казалось, что силы покидают «Амур» и вот-вот динамовцы додавят соперника. Но команда из Хабаровска не сдавалась. Финальный штурм ознаменовался шквалом атак на ворота Моторыгина. Но в этот вечер гости не забили вновь. Дальневосточники не забивают четвертый матч подряд, а динамовцы не пропускают второй домашний матч подряд, сообщает пресс-служба ХК московского «Динамо».
Главный тренер ХК «Динамо» Алексей Кудашов:
Я говорил в интервью после матча, что мы второй раз попадаем под смену тренера, а это всегда дает импульс сопернику. Мы ожидали тяжелой игры и ее получили. Пауза немного выбила из колеи. В каких-то моментах уступили, но нашли ключи к победе и добились своего. Пусть не самая красивая, но она заслуженная.
И. о. главного тренера ХК «Амур» Виктор Костюченок:
Очень хорошая игра была с обеих сторон. «Динамо» с победой. Понравилось, что ребята услышали нас, играли короткими сменами. Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют, мы не можем забить четвёртую игру кряду.
— Какая реакция была у команды после таких изменений в тренерском штабе? Был ли разговор с игроками?
Это жизненная ситуация. Бывает, что тренеров меняют. Команда приняла это достойно. Конечно, нам жалко и обидно, что мы не смогли доработать до конца все вместе. По игре было видно, что ребята хотели, старались. Самоотдача была на высшем уровне.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Андрей Мартемьянов покинул «Амур» после неудачного старта сезона.