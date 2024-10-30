Расписание пригородных поездов изменилось в Иркутской области

Некоторые пригородные поезда с 29 октября 2024 ездят по новому расписанию. Изменилось время отправления из Чуны до Вихоревки и обратно. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Поезда будут отправляться ежедневно, из Чуны состав стартует в 18:04, а на конечную станцию прибывает в 20:33. Из Вихоревки будут выезжать в 10:03, а приезжать в 12:43. Изменения связаны с отменой остановки на пункте Лес (разъезд № 18).
— В связи с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на участке Кодар — Леприндо 1 ноября 2024 изменяется расписание движения пригородного поезда № 6385 сообщением Новая Чара — Куанда. Разница с действующим графиком составит три часа 42 минуты, — рассказывают в пресс-службе железной дороги.
Пассажиров просят учитывать новый график движения и заранее планировать поездку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 30 октября отключили отопление.