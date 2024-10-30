Расписание пригородных поездов изменилось в Иркутской области

Поезда будут отправляться ежедневно, из Чуны состав стартует в 18:04, а на конечную станцию прибывает в 20:33. Из Вихоревки будут выезжать в 10:03, а приезжать в 12:43. Изменения связаны с отменой остановки на пункте Лес (разъезд № 18).