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Расписание пригородных поездов изменилось в Иркутской области

Состав будет ежедневно ездить по маршруту Чуна-Вихоревка.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые пригородные поезда с 29 октября 2024 ездят по новому расписанию. Изменилось время отправления из Чуны до Вихоревки и обратно. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Поезда будут отправляться ежедневно, из Чуны состав стартует в 18:04, а на конечную станцию прибывает в 20:33. Из Вихоревки будут выезжать в 10:03, а приезжать в 12:43. Изменения связаны с отменой остановки на пункте Лес (разъезд № 18).

— В связи с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на участке Кодар — Леприндо 1 ноября 2024 изменяется расписание движения пригородного поезда № 6385 сообщением Новая Чара — Куанда. Разница с действующим графиком составит три часа 42 минуты, — рассказывают в пресс-службе железной дороги.

Пассажиров просят учитывать новый график движения и заранее планировать поездку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 30 октября отключили отопление.