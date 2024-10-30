Остались без света: крупный район Владивостока обесточен второй день подряд

Напомним, прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверку деятельности Приморских электрических сетей — филиала АО «ДРСК», выявив множество нарушений. Поводом стали систематические аварии на электросетях на территории краевой столицы. К проверке были привлечены специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора помогли обнаружить проблемы в управлении и обслуживании подстанций «Загородная», «Улисс», «Чуркин», «Рыбный порт» и «Голдобин». Основные нарушения касались неукомплектованности штатной численности оперативно-выездных бригад, неисправности оборудования для резервного электропитания на четырёх подстанциях, а также нен.

