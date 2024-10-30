Остались без света: крупный район Владивостока обесточен второй день подряд

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке уже второй день подряд происходят аварии на сети электроснабжения, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня, 30 октября, более 20 домов по улицам Можайская, Сочинская, Североморская и Басаргина остались без света.
Как сообщили в АО «Оборонэнерго», отключение электричества связано с повреждением кабеля филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» в ходе строительных работ, выполняемых подрядной организацией для АО «ДРСК».
«Ранее, 29 октября, отключение данных адресов было зафиксировано также по причине недобросовестной работы данной строительной организации», — отметили в организации.
Напомним, прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверку деятельности Приморских электрических сетей — филиала АО «ДРСК», выявив множество нарушений. Поводом стали систематические аварии на электросетях на территории краевой столицы. К проверке были привлечены специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора помогли обнаружить проблемы в управлении и обслуживании подстанций «Загородная», «Улисс», «Чуркин», «Рыбный порт» и «Голдобин». Основные нарушения касались неукомплектованности штатной численности оперативно-выездных бригад, неисправности оборудования для резервного электропитания на четырёх подстанциях, а также нен.