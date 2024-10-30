France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора

В некоторых районах города Марселя во Франции несколько дней не вывозят мусор, информирует France 3.
По данным телеканала, «горы отходов» образовались в связи с забастовкой уборщиков.
Речь идёт о сотрудниках частной компании. Они объявили забастовку из-за различного рода разногласий с руководством.
В частности, уборщики недовольны условиями труда. Они пожаловались на нехватку оборудования и сотрудников.
Власти Марселя поставили на улицах города около десяти больших мусорных контейнеров.
Ранее сообщалось, что власти Парижа предложили горожанам научиться сосуществовать с крысами. Это связано с тем, что французская столица вошла в рейтинг городов с наибольшим количеством данных грызунов.