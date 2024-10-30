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France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора

«Горы отходов» образовались в связи с забастовкой уборщиков.

Источник: Аргументы и факты

В некоторых районах города Марселя во Франции несколько дней не вывозят мусор, информирует France 3.

По данным телеканала, «горы отходов» образовались в связи с забастовкой уборщиков.

Речь идёт о сотрудниках частной компании. Они объявили забастовку из-за различного рода разногласий с руководством.

В частности, уборщики недовольны условиями труда. Они пожаловались на нехватку оборудования и сотрудников.

Власти Марселя поставили на улицах города около десяти больших мусорных контейнеров.

Ранее сообщалось, что власти Парижа предложили горожанам научиться сосуществовать с крысами. Это связано с тем, что французская столица вошла в рейтинг городов с наибольшим количеством данных грызунов.