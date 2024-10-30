Пробки сковали левобережье Новосибирска утром 30 октября

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Дорожный затор традиционно образовался на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала». Хотя начинается пробка ниже, чем обычно — возле «Мелькомбината».
Сегодня на карте красным выделяется преимущественно левый берег. Скованно движение по Советскому шоссе в сторону «Меги», улице Комсомольской до самой Тюменской и перекрестка с улицей Аникина — там тоже пробка.
Машины замерли на кольце площади Кирова — бордовые и красные линии расходятся во все 4 стороны. Самая большая пробка в этом районе на улице Петухова.
Проезд по Дмитровскому мосту свободный. А вот на Октябрьском мосту бордовая линия с левого на правый берег.
Жители Новосибирска пожаловались на проблему, которая существует годами: «находчивые» автомобилисты объезжают пробку на Петухова по пешеходному тротуару. Подробнее в материале МК в Новосибирске.