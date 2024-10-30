Олбани
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки сковали левобережье Новосибирска утром 30 октября

Левобережье и правобережье Новосибирска сковали огромные пробки утром 30 октября.

Источник: МК.RU Новосибирск

Информация отображается на интерактивной карте 2GIS.

Дорожный затор традиционно образовался на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала». Хотя начинается пробка ниже, чем обычно — возле «Мелькомбината».

Сегодня на карте красным выделяется преимущественно левый берег. Скованно движение по Советскому шоссе в сторону «Меги», улице Комсомольской до самой Тюменской и перекрестка с улицей Аникина — там тоже пробка.

Машины замерли на кольце площади Кирова — бордовые и красные линии расходятся во все 4 стороны. Самая большая пробка в этом районе на улице Петухова.

Проезд по Дмитровскому мосту свободный. А вот на Октябрьском мосту бордовая линия с левого на правый берег.

Жители Новосибирска пожаловались на проблему, которая существует годами: «находчивые» автомобилисты объезжают пробку на Петухова по пешеходному тротуару. Подробнее в материале МК в Новосибирске.