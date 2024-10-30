Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание «Страна.ua».
«Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района», — говорится в материале.
Указывается, что телефоны сами меняют сведения о своем местоположении уже несколько дней подряд.
«Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка», — пожаловалась местная жительница.
Сообщается, что у тех людей, чья геопозиция изменилась на белорусскую, автоматически перевелись часы на местное время на час вперед, из-за чего люди «уехали по делам или на работу слишком рано».
По данным издания, это связано с работой РЭБ, которая нарушает корректную работу определения местонахождения устройств из-за сбоя в работе GPS-навигации.
«РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто “теряются”», — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.