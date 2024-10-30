Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию

«РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто “теряются”», — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.