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Философ указал на ошибку перевода в первом законе Ньютона

По мнению профессора философии Политехнического института штата Вирджиния Дэниела Хука, было бы правильнее использовать слово «поскольку» вместо «если» при переводе первого закона, который гласит, что всякое тело продолжает оставаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действует внешняя сила.

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Перевод первого закона Ньютона с латинского на английский язык содержит ошибку, считает профессор философии Политехнического института штата Вирджиния Дэниел Хук. Его исследование было опубликовано в январе 2023 года в журнале Philosophy of Science.

По мнению исследователя, было бы правильнее использовать слово «поскольку» вместо «если» при переводе первого закона, который гласит, что всякое тело продолжает оставаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действует внешняя сила.

«Это неверное понимание может восходить к ошибке, допущенной в первом английском переводе труда Ньютона “Математические начала натуральной философии”, — полагает Хук.