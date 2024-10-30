Философ указал на ошибку перевода в первом законе Ньютона

По мнению профессора философии Политехнического института штата Вирджиния Дэниела Хука, было бы правильнее использовать слово «поскольку» вместо «если» при переводе первого закона, который гласит, что всякое тело продолжает оставаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действует внешняя сила.