Философ указал на ошибку перевода в первом законе Ньютона

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Перевод первого закона Ньютона с латинского на английский язык содержит ошибку, считает профессор философии Политехнического института штата Вирджиния Дэниел Хук. Его исследование было опубликовано в январе 2023 года в журнале Philosophy of Science.
По мнению исследователя, было бы правильнее использовать слово «поскольку» вместо «если» при переводе первого закона, который гласит, что всякое тело продолжает оставаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действует внешняя сила.
«Это неверное понимание может восходить к ошибке, допущенной в первом английском переводе труда Ньютона “Математические начала натуральной философии”, — полагает Хук.