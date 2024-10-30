Хэллоуин в Новосибирске — как город украшают к страшному празднику

31 октября мир встретит один из самых страшных праздников — Хэллоуин. В России к нему относятся двояко, порой звучат призывы его запретить.
Тем не менее, популярность Хэллоуина растёт. Так, в магазинах Новосибисрка продают костюмы, декор в виде скелетов, летучих мышей и прочего. Различные заведения украсили свои помещения атрибутикой, например, паутиной. А на улицах Новосибирска стали появляться тыквы, причём в больших количествах.
«МК в Новосибирске» собрал фоторепортаж города, который буквально захватили в главном символе праздника всех Святых.