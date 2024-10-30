Хэллоуин в Новосибирске — как город украшают к страшному празднику

Тем не менее, популярность Хэллоуина растёт. Так, в магазинах Новосибисрка продают костюмы, декор в виде скелетов, летучих мышей и прочего. Различные заведения украсили свои помещения атрибутикой, например, паутиной. А на улицах Новосибирска стали появляться тыквы, причём в больших количествах.