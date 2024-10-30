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Хэллоуин в Новосибирске — как город украшают к страшному празднику

На улицах стоят тыквы, в магазинах продают декор в виде скелетов.

Источник: Аргументы и факты

31 октября мир встретит один из самых страшных праздников — Хэллоуин. В России к нему относятся двояко, порой звучат призывы его запретить.

Тем не менее, популярность Хэллоуина растёт. Так, в магазинах Новосибисрка продают костюмы, декор в виде скелетов, летучих мышей и прочего. Различные заведения украсили свои помещения атрибутикой, например, паутиной. А на улицах Новосибирска стали появляться тыквы, причём в больших количествах.

«МК в Новосибирске» собрал фоторепортаж города, который буквально захватили в главном символе праздника всех Святых.

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