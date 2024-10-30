Губернатор Дмитрий Демешин ответит на вопросы жителей Хабаровского края

Также звонки будут принимать 30 октября. Обращения также можно направить в WhatsApp по номеру +7 929−400−94−00. Все вопросы будут обработаны, по каждому будет подготовлен ответ. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах: «Россия-24», «Губерния» (с сурдопереводом), «Хабаровск» и «6ТВ». Трансляция по радио запланирована на «Востоке России» (103.7 FM; 765 AM), в интернете — на официальном Rutube-канале правительства Хабаровского края.