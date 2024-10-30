Губернатор Дмитрий Демешин ответит на вопросы жителей Хабаровского края

Сегодня, 30 октября, губернатор Хабаровского края Дмитрий Дёмин проведет прямую линию. Начало встречи в режиме онлайн в 19:00. Оставить обращение в адрес главы региона можно было 28 и 29 октября по телефону +7 800−222−55−27 (звонок бесплатный).
Также звонки будут принимать 30 октября. Обращения также можно направить в WhatsApp по номеру +7 929−400−94−00. Все вопросы будут обработаны, по каждому будет подготовлен ответ. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах: «Россия-24», «Губерния» (с сурдопереводом), «Хабаровск» и «6ТВ». Трансляция по радио запланирована на «Востоке России» (103.7 FM; 765 AM), в интернете — на официальном Rutube-канале правительства Хабаровского края.