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Талантливые студенты Красноярского края получили именные стипендии

В правительстве Красноярского края прошла торжественная церемония награждения студентов — отличников.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Накануне, 29 октября, в региональном правительстве прошла тожественная церемония, на которой первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и спикер Заксобрания Алексей Додатко вручали именные стипендии. Их получателями стали талантливые студенты краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

— Чествование одаренной молодежи стало уже доброй традицией. Зародилась она по инициативе краевого парламента, когда был принят соответствующий закон и учреждены стипендии, названные в честь выдающихся людей нашего региона, — прокомментировал спикер краевого парламента.

Добавим, что именные стипендии вручаются молодым людям, проявившим высокие результаты в разных направлениях — в науке, творчестве, учебе, спорте.

образование