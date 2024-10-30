Талантливые студенты Красноярского края получили именные стипендии

Накануне, 29 октября, в региональном правительстве прошла тожественная церемония, на которой первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и спикер Заксобрания Алексей Додатко вручали именные стипендии. Их получателями стали талантливые студенты краевых государственных профессиональных образовательных организаций.
— Чествование одаренной молодежи стало уже доброй традицией. Зародилась она по инициативе краевого парламента, когда был принят соответствующий закон и учреждены стипендии, названные в честь выдающихся людей нашего региона, — прокомментировал спикер краевого парламента.
Добавим, что именные стипендии вручаются молодым людям, проявившим высокие результаты в разных направлениях — в науке, творчестве, учебе, спорте.