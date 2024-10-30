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Предприниматель из Усолья-Сибирского крал электроэнергию

Прибор учета отправят на экспертизу.

Один из предпринимателей Усолья-Сибирского установил у себя дома частную подстанцию. Энергетики проводили очередной рейд, когда заметили, что электропотребление находится на подозрительно низкой отметке. С февраля 2024 цифра постепенно уменьшалась. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Облкоммунэнерго.

— Специалисты установил на линии, ведущей к подстанции потребителя, контрольное оборудование. На протяжение пяти дней вели наблюдения и выяснили, что в реальности электроэнергии потребляется в десять раз больше (около 70−80 тысяч киловатт), что наталкивает на мысль о том, что в доме занимаются майнингом, — рассказывают в Облкоммунэнерго.

Сейчас прибор учета демонтировали и запечатали, позже его отправят на завод для проведения экспертизы. После проведут перерасчет суммы, которую платил предприниматель, долг может составить порядка миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что расписание пригородных поездов изменилось в Приангарье.