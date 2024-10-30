Предприниматель из Усолья-Сибирского крал электроэнергию

— Специалисты установил на линии, ведущей к подстанции потребителя, контрольное оборудование. На протяжение пяти дней вели наблюдения и выяснили, что в реальности электроэнергии потребляется в десять раз больше (около 70−80 тысяч киловатт), что наталкивает на мысль о том, что в доме занимаются майнингом, — рассказывают в Облкоммунэнерго.