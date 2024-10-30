Омичи должны платить за капремонт и после смерти

В частности, в ведомстве рассказали, что если собственник помещения умер, то начисление взносов на капитальный ремонт жилья приостановлено не будет. Для того чтобы решить вопрос, нужно, чтобы в Фонд было направлено свидетельство о смерти собственника. Тогда его фамилия будет исключена из квитанции, а следующие квитанции на оплату будут приходить уже на помещение, без указания фамилии собственника. После того как у помещения появится новый собственник, он должен будет предоставить в фонд капитального ремонта правоустанавливающие документы, а также погасить имеющиеся долги.