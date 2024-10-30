Прокуратура изъяла около 400 метров сетей на реках Хабаровского края

Николаевской межрайонной природоохранной прокуратурой проведены выездные проверки на территории Ульчского и Николаевского районов Хабаровского края. Целью проверок стало соблюдение законодательства об охране водных биологических ресурсов в акватории Амура, а также в заливах рек Лича и Камора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".