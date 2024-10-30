Прокуратура изъяла около 400 метров сетей на реках Хабаровского края

Николаевской межрайонной природоохранной прокуратурой проведены выездные проверки на территории Ульчского и Николаевского районов Хабаровского края. Целью проверок стало соблюдение законодательства об охране водных биологических ресурсов в акватории Амура, а также в заливах рек Лича и Камора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выяснилось, что в реках размещены запрещенные орудия лова — ставные сети общей длиной около 400 метров. Сети использовались для добычи лосося, который идет на нерест. Чтобы предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам, прокуратура приняла меры. Орудия лова были изъяты из воды.
«Так как владельцы сетей не подали заявлений о возврате, прокурор обратился в суд с требованием признать изъятые орудия бесхозяйными и передать их в собственность Российской Федерации», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Судебные инстанции — Николаевский городской и Ульчский районный суды — поддержали требования прокурора. Орудия лова были переданы в Муниципальное управление Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством.