В Омской области плату за капремонт начисляют даже мертвецам

«Родственникам или потенциальным наследникам необходимо направить в Фонд капремонта свидетельство о смерти собственника для исключения его фамилии из квитанции. До поступления сведений о новом собственнике квитанции будут приходить на помещение без указания ФИО. После принятия наследства новому собственнику необходимо направить в Фонд капремонта копию одного из правоустанавливающих документов, а также обязательно погасить долг за помещением, если таковой имеется», — считают в региональном Фонде.