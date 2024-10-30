В Омской области плату за капремонт начисляют даже мертвецам

В региональном Фонде капремонта на своей странице «Вконтакте» ответили на наиболее частые обращения омичей. Одним из актуальных стал вопрос о том, нужно ли платить за капремонт, если единственный владелец помещения умер.
Оказалось, нужно — как пояснили в Фонде, даже смерть собственника не является основанием для приостановки начисления платежей.
«Родственникам или потенциальным наследникам необходимо направить в Фонд капремонта свидетельство о смерти собственника для исключения его фамилии из квитанции. До поступления сведений о новом собственнике квитанции будут приходить на помещение без указания ФИО. После принятия наследства новому собственнику необходимо направить в Фонд капремонта копию одного из правоустанавливающих документов, а также обязательно погасить долг за помещением, если таковой имеется», — считают в региональном Фонде.