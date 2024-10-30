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Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют синоптики на Южном Урале 30 октября

Дождь, мокрый снег и гололедицу прогнозируют синоптики на Южном Урале 30 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 88% 763 мм рт. ст. +7°

По словам синоптиков, во вторник Челябинская область окажется под влиянием промежуточного гребня, что обусловит облачную, но с прояснениями погоду с кратковременными небольшими осадками — в виде мокрого снега и дождя.

На отдельных участках дорог образуется гололедица, утром местами туманы. Ветер южной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха от нуля до плюс 5 градусов.

Непосредственно в Челябинске сегодня слабые осадки, преимущественно в виде снега, плюс 2−4 градуса. В 6.30 утра в центре города минус 1, влажность 77%, ветер юго-западный 1 м/с, атмосферное давление 744 мм ртутного столба.

До 22:00 в Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше и Златоусте действует предупреждение о повышенном загрязнении воздуха (НМУ первой степени).

Атмосферный фронт принесет снегопады и порывистый ветер на Южный Урал — он будет перемещаться через регион 1 ноября.