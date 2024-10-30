Во Владивостоке завершено создание нового сквера на улице Жигура

Во вторник, 29 октября, на улице Жигура во Владивостоке торжественно открыли новый сквер для прогулок и отдыха. Теперь вместо пустыря, где прежде проходили трамвайные пути, напротив домов со второго по шестой раскинулось современное общественное пространство. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, качели и зеленые насаждения. Открытие стало частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба городской администрации.
Праздничное мероприятие привлекло немало местных жителей. Глава Владивостока Константин Шестаков выразил благодарность горожанам за активное участие в выборе территории для благоустройства: в голосовании по национальному проекту свои голоса отдали 11 480 человек. Он отметил, что сотрудничество архитекторов и жителей позволило превратить участок в востребованное место для отдыха.
«Улица Жигура достаточно протяженная, поэтому уверен, что ее благоустройство следует продолжить и в дальнейшем», — сказал Константин Шестаков.
На открытии местные жители рассказали, что давно ждали появления новых мест для отдыха в районе. Депутат городской думы Александр Бондяев, также присутствовавший на торжестве, сообщил, что в этом году в районе завершится реконструкция еще одного сквера — на Тобольской, 10, где работы уже близки к окончанию. Благоустройство района будет продолжаться и в следующем году.
Бондяев также отметил, что в следующем году на улице Жигура отремонтируют дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также благоустроят несколько дворов по программе «1000 дворов» и при поддержке ТОСов.
Помимо этого, в рамках национального проекта в городе обновляют парк на Кирова, 116 и сквер на Ватутина, 26. По региональной программе идут работы на аллее на Сахалинской, а за счет специального казначейского кредита продолжается реконструкция набережной Спортивной гавани.
К благоустройству Владивостока активно подключаются и представители бизнеса: силами ГК «Самолет» создали общественное пространство у центральной площади, а по заказу компании «Реми» открыли детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» строит сквер на Алеутской, а торговая сеть «Пятерочка» создает новый сквер на пересечении улиц Светланской и Уборевича.
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