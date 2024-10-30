Во Владивостоке завершено создание нового сквера на улице Жигура

На открытии местные жители рассказали, что давно ждали появления новых мест для отдыха в районе. Депутат городской думы Александр Бондяев, также присутствовавший на торжестве, сообщил, что в этом году в районе завершится реконструкция еще одного сквера — на Тобольской, 10, где работы уже близки к окончанию. Благоустройство района будет продолжаться и в следующем году.