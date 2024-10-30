Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Российский парламентарий Султан Хамзаев выступил с инициативой о новом ограничении времени реализации спиртных напитков, он предложил сократить часы продажи алкоголя сначала до пяти часов в день, а затем до двух.
«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», — сказал депутат Госдумы в беседе с РИА Новости.
Таким образом Хамзаев оценил предложение главы Вологодской области Георгия Филимонова.
Губернатор заявил, что продажу спиртного в регионе планируется ограничить по будням «двумя обеденными часами»: с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздничные дни сохранится обычный режим. Изменения могут вступить в силу с 1 марта следующего года.
Парламентарий отметил, что не поддерживает идею о сохранении «обычного» режима в выходные и праздники. По его словам, в результате этого люди начнут закупаться «впрок».
Ранее сообщалось, что в МВД РФ предложили ограничить продажи алкоголя в магазинах duty free.